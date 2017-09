El PP cree una "vergüenza" que Javier Fernández no haya "pedido disculpas" tras el fallo del caso Marea

El diputado del PP en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ha calificado este domingo de "vergüenza" que el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, no haya "pedido disculpas" tras conocerse el fallo del caso Marea.

En rueda de prensa en la sede autonómica de la formación, Cuervas-Mons ha señalado como "inaudito" que después de conocerse el fallo este pasado viernes, todavía no se haya escuchado a Javier Fernández aunque sea para dar "una disculpa" cuando la causa afecta "a una materia tan sensible como la educación".

Cuervas-Mons ha incidido en que el PSOE rechazaba la comisión de investigación y que la aceptó, sostiene, no por convicción sino por exigencia de UPyD para el acuerdo de legislatura. "No hicieron nada ni prestaron atención a las recomendaciones de la comisión", asegura.

De hecho, ha replicado al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que este sábado afirmaba que se han mejorado los controles en los últimos años, remarcando que desde que se produjeron los hechos "no hubo ni una sola reforma" que favoreciera la mejora de controles.

En referencia a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el parlamentario del PP ha asegurado que su formación ha mostrado siempre colaboración en el proceso criticando, no obstante, los retrasos en su tramitación. "Somos la única comunidad que no tiene legislación propia", ha lamentado.

Para los 'populares' las declaraciones del portavoz del Gobierno este sábado asegurando que se reclamará "hasta el último euro" y afirmando que fue el Principado quien denunció los hechos o remarcando su colaboración con la justicia durante el proceso son "una pose". "¿Cabe no colaborar con la justicia?", se pregunta Cuervas-Mons, resaltando que "fue la denuncia de una particular" la que abrió la investigación de esta causa. Igualmente, ha reprochado al Principado que durante más de seis años no haya realizado investigación interna alguna para estimar a cuánto asciende el daño causado.