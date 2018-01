El PPCV critica que "Puig y Sánchez se rehuyen en lugar de unir voces para explicar qué modelo de financiación quieren"

La secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, considera "llamativo" que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, visite Elche (Alicante) este sábado mientras el 'president', Ximo Puig, se reúne con su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Valencia, "sin coincidir los tres para tratar asuntos importantes". "Puig y Sánchez se rehuyen en lugar de unir sus voces para explicar a los valencianos qué modelo de financiación quieren", ha aseverado.

"De sobra es conocido que la relación entre Sánchez y Puig no es la mejor", ha destacado, para añadir que "no deja de ser llamativo el hecho de cada uno esté por separado en la Comunitat y no vayan a coincidir, al menos en cuanto a agenda pública, y cuando hay otro dirigente socialista más en la Comunitat".