El PPN destaca la pérdida de la mayoría del cuatripartito y llama a una "acción conjunta de los constitucionalistas"

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha destacado que "la mejor noticia" del barómetro encargado por el Parlamento de Navarra, presentado este miércoles, "es que el cuatripartito pierda su mayoría absoluta" y ha remarcado la necesidad "más que nunca" de una "acción conjunta entre los constitucionalistas para crecer en apoyo y sacar al Gobierno de Barkos".

Preguntada sobre los resultados que revelan que es la política peor valorada, Beltrán ha señalado que "lo asumo con deportividad" y ha destacado que significa que "no paso desapercibida" y que "los que me quieren me quieren mucho, y los que no me quieren, no me quieren nada". "Me quedo con que la sociedad nos reconozca y nos aumente la intención de voto", ha apuntado.