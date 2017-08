El PRC presentará una iniciativa parlamentaria para "exigir" al Gobierno de Rajoy "lealtad institucional" a Cantabria

EUROPA PRESS

El Grupo Parlamentario Regionalista presentará una iniciativa para que el Parlamento "exija" al Gobierno de Mariano Rajoy "la lealtad y el respeto institucional" que "merecen" los cántabros, ya que, en su opinión, "es inadmisible" que "no pague y encima no reciba y no conteste" al presidente de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel Revilla, que es su representante.

A través de un comunicado, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha acusado al Gobierno de la nación de "traspasar todos los límites", después de que hayan transcurrido más de tres meses "sin dar respuesta" al presidente de Cantabria, lo que, en su opinión, pone en evidencia la "falta de compromiso de Rajoy y su gobierno con esta tierra".

Para el portavoz regionalista, el "agravio a Cantabria" que supone la deuda de "90 millones" del Estado con la Comunidad, como consecuencia de los incumplimientos en la financiación de Valdecilla, el proyecto Comillas, la implantación de la LOMCE y la Ley de Dependencia, "se ve agravado hasta límites intolerables" por el silencio de Rajoy ante las reivindicaciones de Revilla y sus peticiones para mantener un encuentro y reconducir la situación.

"Las relaciones entre instituciones exigen un mínimo de educación, cortesía y lealtad, y aquí están brillando por su ausencia", ha remachado.

Hernando ha recordado que el presidente de Cantabria ha pedido ser recibido por Rajoy para "exponer los problemas y buscar soluciones, sin recibir más respuesta que un silencio que no merecen los cántabros".

También ha criticado al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, por "justificar esta situación intolerable" y le ha exigido que haga "su trabajo" y cumpla "su misión institucional" y "deje de anteponer los intereses políticos de su jefe de filas a los de la ciudadanía cántabra".

En este sentido, ha calificado como "una vergüenza" que Ruiz se escude en la interinidad del Ejecutivo de Rajoy en 2016 "cuando la carta enviada al presidente de la nación por Revilla para reclamar un mejor trato a Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado data de abril de 2017".

"No nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino. Los cántabros merecen el mismo trato que el resto de territorios del Estado y es lo que tenemos la obligación de exigir y por lo que debemos trabajar", ha apuntado.

Hernando también la lamentado la "tibieza" y "falta de apoyo" de los portavoces "de las distintas facciones" de los partidos parlamentarios, por no sumarse a la defensa de los intereses de Cantabria.

A su juicio, "llama poderosamente la atención que Ciudadanos y uno de los representantes de Podemos se sumen al discurso de los dos grupos del Partido Popular, 'leales o no leales", ha subrayado. "Parecen tan centrados en sus luchas internas que olvidan su obligación de velar por las necesidades de Cantabria", ha opinado.

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de los representantes de la Cámara para con los cántabros, con el objeto de que "apoyen" la iniciativa que presentará el grupo regionalista. "Esperemos que dejen de lado sus luchas partidistas y cada diputado piense en el bien de Cantabria, y no repitan su deslealtad con los cántabros como hicieron diputados y senadores del PP y Ciudadanos apoyando el Presupuesto del Estado de 2017", ha concluido.