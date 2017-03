El PSC recuerda que JxSí veía el referéndum una "pantalla pasada" y pide eliminarlo de los Presupuestos

Dice que los Presupuestos consolidan la "inestabilidad" y castigan a los vulnerables

La diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero ha recordado este martes que JxSí se presentó a las elecciones del 27S diciendo que el referéndum era una "pantalla pasada" y ni si quiera lo mencionaba en su programa electoral, y ha reclamado que se suprima la disposición del proyecto de Presupuestos 2017 que lo financia.

En su intervención en el pleno de debate y votación de los Presupuestos, Romero ha dicho que, en cambio, el programa electoral de JxSí defendía mejoras sociales y económicas, por lo que "no se comprende porqué se empeña en cumplir la disposición del referéndum que impone la CUP y no se suma a las enmiendas de la oposición que piden revertir los recortes".

Por ello, ha lamentado que el Govern no haya querido negociar las cuentas con ningún grupo que no fuera la CUP: "Defienden el diálogo, pero aquí en el Parlament no dialogan con quienes no piensan como ustedes".

Para los socialistas, las cuentas llegan demasiado tarde al Parlament y ahondan en la "inestabilidad política y la incertidumbre" que hay en Catalunya desde hace cinco años, por lo que confían en que prosperen buena parte de las 1.122 enmiendas que ha presentado la oposición para, entre otras cosas, mejorar las partidas sociales.

Romero ha dicho que las cuentas que propone el Govern "no revierten el grueso de los recortes pese a que la economía y los ingresos han mejorado" y sería posible incrementar el gasto social, y por ello su grupo ha hecho más de 800 enmiendas a las cuentas para reorientar la fiscalidad exigiendo más a quienes tienen más ingresos, siendo la formación que más ha presentado.