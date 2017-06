El PSC cree que Puigdemont no quiere dialogar si acude al Congreso tras poner fecha al referéndum

Salvador Illa: "Una persona que tiene una sincera voluntad de dialogar no dice esto"

"Una persona que tiene una sincera voluntad de dialogar no dice esto", ha asegurado Illa en declaraciones a Europa Press este domingo, y ha insistido en que la solución a la situación política actual se basa, para los socialistas, en el diálogo, la negociación y el pacto.

"Dice que no se puede hacer nada, ningún referéndum, si no es de acuerdo con la Constitución y las leyes, por tanto no se puede hacer un referéndum unilateral e ilegal", ha destacado el dirigente socialista.