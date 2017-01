El PSC afirma que Puigdemont "falta el respeto" a los catalanes al ausentarse

La diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero ha afirmado que la ausencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conferencia de Presidentes autonómicos de este martes es una "falta de respeto" a todos los catalanes y a sus homólogos territoriales.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Cámara catalana, en la que también ha asegurado que no acudir es un "error institucional grave" que demuestra que Puigdemont sólo actúa en nombre de los independentistas.

Con su ausencia, Romero cree que Puigdemont "abre un nuevo paradigma, el de que un presidente de la Generalitat no representa a todos los catalanes", y ha dicho que no puede acometer actos individuales que no representen al conjunto de la población.

Además, ve una irresponsabilidad que la silla de Catalunya se quede vacía en una reunión que aborda una reforma del sistema de financiación "que tanto afecta" a los ciudadanos.

"Mientras no seamos independientes, si logramos más recursos para los catalanes y su bienestar, bienvenido sea", ha sentenciado Romero.