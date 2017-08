El PSC reclama a Rajoy presentar una "propuesta" propia de reforma constitucional

Batet y el 1-O: "Todos los alcaldes del PSC cumplirán con la legalidad estrictamente"

Batet esgrime que Rajoy ya no puede esperar más para abordar esta cuestión, y le recuerda que, si lo que espera es un movimiento del PSOE ya lo tiene, la Declaración de Granada en el que los socialistas explicaban la líneas maestras de su propuesta: "Son más de 25 páginas. No es una nota de media página".

Sobre la implicación de los ayuntamientos catalanes, entre ellos los socialistas, en el referéndum del 1 de octubre, ha asegurado que los consistorios "no tienen ningún protagonismo", y ha retado al Gobierno catalán a no involucrarlos porque esta votación es un proyecto de la Generalitat, no del mundo municipal.

El PSOE llegó a plantear en junio sanciones para los concejales del PSC que eventualmente colaborasen con la votación, pero Batet las descarta: "No habrá espacio para esta sanciones porque no se producirá ninguna irregularidad ni incumplimiento de la ley por parte de ningún cargo electo del PSC".

"Suspensión de la autonomía no puede haber porque esto no se contempla en ningún artículo de la Constitución ni del ordenamiento jurídico", concluye, asegurando que lo que permite el 155 es que el Gobierno asuma competencias puntuales de un gobierno autonómico que no cumpla la ley, pero no una suspensión absoluta.