El PSC deplora que el Govern da "todos los pasos" para un referéndum ilegal

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha criticado este lunes al Govern por decir que quiere pactar un referéndum con el Estado mientras da "todos los pasos para convocarlo de manera ilegal y unilateral".

En rueda de prensa en la sede del partido, ha reprochado que ahora JxSí plantee una reforma del reglamento del Parlament para poder agilizar la aprobación de las leyes de 'desconexión': "No quieren consultar a la ciudadanía, sino imponer un proceso de independencia por la vía exprés y saltándose toda legalidad".

Según Salvador Illa, los procedimientos del Govern para desplegar la hoja de ruta independentista "dividen a la sociedad catalana, y no es algo nuevo".

"Lo que es cierto es que así no se va a ninguna parte y la solución pasa por la reforma federal de la Constitución", ha respondido al preguntársele sobre que el precandidato a las primarias del PSOE y exlehendakari Patxi López dijo el domingo que el independentismo está fracturando la sociedad catalana.

También ha recordado que el proyecto de Presupuestos 2017 del Govern "no ha superado el test de constitucionalidad" del Consell de Garanties, y que esto, sumado a la reforma del reglamento del Parlament que quiere hacer JxSí, vulnera los derechos de los diputados.

REACCIÓN A CS

Después de que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, haya instado al PSC y al PP a formar un frente constitucionalista en Catalunya, Illa ha dicho que al PSC "no le hace falta Cs para defender la Constitución Española, siendo reformarla para mejorar el encaje de Catalunya la mejor manera de defenderla".

"No estamos por el frentismo de Cs, del que nos alejamos mucho por su pacto con el PP y su distanciamiento de las posiciones socialdemócratas", y ha definido al PSC como un partido catalanista, no independentista y no frentista.