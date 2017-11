El PSC descarta apoyar los Presupuestos de Colau en el trámite inicial de este jueves

El PSC de Barcelona descarta votar a favor de la propuesta de Presupuestos de defenderá la tarde de este jueves el Gobierno de Ada Colau, del que saldrá después de que las bases de BComú optaran por romper el pacto de Gobierno tras su apoyo al artículo 155 de la Constitución, han explicado fuentes socialistas.

Collboni ha destacado en declaraciones a los medios: "Pasamos a la oposición, y obviamente las renuncias que uno hace cuando elabora presupuestos porque está en el Gobierno y tiene que llegar a un acuerdo con sus socios, ahora no las haremos", ha dicho tras reunirse con Colau durante cerca de una hora y media.

El dirigente socialista ha sostenido que la ruptura del pacto de Gobierno ha sido un error para Barcelona, y ha criticado que Colau no explicara su alternativa si se rompía y que no se posicionara durante la consulta sobre si apostaba o no por mantener el acuerdo, algo que le ha reprochado en la reunión.