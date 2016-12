El PSC ve la ley de 'desconexión' como "una gesticulación" que no va a ningún lado

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha criticado este jueves que la ley de transitoriedad jurídica que ha anunciado este jueves JxSí y la CUP es "una gesticulación más" que no contribuye a solucionar la situación entre Catalunya y el resto del Estado.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha lamentado que JxSí y la CUP hayan declinado hacer público el contenido de la norma: "Una ley que no se registra no existe. Forma parte de un juego de astucias que no lleva a ninguna parte".

Granados ha pedido que se aparquen los debates identitarios en Catalunya y se priorice "la agenda socioeconómica", lamentando que un ejercicio más la comunidad catalana empezará el año sin tener un Presupuesto nuevo en vigor.

"Necesitamos --por ejemplo-- hablar de política sanitaria y no focalizar el cien por cien de la agenda política en el debate identitario", ha zanjado la diputada socialista, que ha lamentado que la atención de los Presupuestos se centre en la partida para el referéndum.

Granados ha recordado que los independentistas no llegaron al 50 por ciento de los votos en las últimas elecciones catalanas, por lo que ha concluido que es falso que aseguren tener un "mandato democrático" para avanzar hacia la independencia.