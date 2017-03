El PSC no participará de la ponencia sobre la reforma del reglamento y espera que "decaiga"

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha anunciado este martes que no participarán de la ponencia conjunta sobre la reforma del reglamento de la cámara, una vez la Mesa ha admitido a trámite la petición de reforma de JxSí, y espera que el resto de la oposición hagan lo mismo y "decaiga" la propuesta.

"Si hay grupos que no quieren formar parte de la ponencia, esto ya no es una ponencia conjunta. Pueden hacer una proposición de ley", ha sostenido en rueda de prensa en la cámara, tras argumentar que no ve justificado pedir una modificación del reglamento porque pretende, a su juicio, dar una apariencia de legalidad a los planes de JxSí.

Según Granados, las reglas del juego hay que cambiarlas entre todos: "Quieren hacer una desconexión exprés, evitar el debate político y aprobar la ley más importante de la legislatura de escondidas".

Al preguntársele si presentarán recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), ha asegurado que estudiarán todas las vías posibles para garantizar que se respeten los derechos de los diputados, pero aún no han tomado una decisión.

También ha recordado que el TC ya dio la razón a Cs, PSC y PP el año pasado cuando impugnaron las ponencias conjuntas de las leyes de 'desconexión' porque no tenían mayoría parlamentaria: "Ya no existen porque las anuló el TC. Tenemos el antecedente".

Además, ha constatado que el informe jurídico que pidieron al Parlament recoge que la reforma del reglamento puede hacerse vía ponencia conjunta o vía proposición de ley, y ha invitado a JxSí a utilizar esta última opción si quieren llevarlo a cabo.