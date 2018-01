El PSC rechaza "un presidente por Skype" y pide a Puigdemont dar un paso al lado como Mas

Illa reclama que la nueva Mesa no sea "sectaria" y que se respete la ley

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido que "Catalunya no merece un presidente que se invista telemáticamente o por Skype" y ha animado a Carles Puigdemont (JuntsxCat) a dar un paso al lado como el que dio el martes el expresidente Artur Mas al dejar el liderazgo del PDeCAT.

En una atención a los medios este miércoles en la sede del partido, Illa ha destacado que tratar de investir telemáticamente a Puigdemont como sopesan los independentistas sería "continuar por la vía de la unilateralidad y despegados de la realidad, algo que Cataluña no merece".

"Basta de engaños", ha sentenciado Illa, que ha argüido que el reglamento del Parlament no contempla en ningún caso una investidura telemática y ha explicado que el PSC se opondrá por todos los medios.

En primer lugar, se opondrá votando en contra, y, en segundo lugar, "mediante todos los medios que sea posible hacerlo, porque Cataluña no merece un presidente telemático o por Skype, que no resida en el país".

También ha defendido que los independentistas tienen mayoría parlamentaria pero no social, lo que les habilita para tener mayor representación en la Mesa pero no "para saltarse las leyes ni seguir una vía unilateral: esa vía no tiene futuro como ya se ha visto".