PSE ve "un avance muy importante" el homenaje a Iruretagoiena aunque lamenta que EH Bildu no firmara la declaración

Critica que el EPPK condicione el reconocimiento del daño causado a que "no haya reproches" porque es una condición "sin sentido y muy injusta"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha realizado "una lectura muy positiva" del homenaje rendido por el Ayuntamiento de Zarauz al concejal del PP José Ignacio Iruretagoiena en el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA, y ha destacado que supone "un avance muy importante", aunque ha lamentado que EH Bildu no firmara la declaración consensuada por todos los partidos y que no tenga "ese valor para romper con su pasado".

Andueza ha indicado que desconoce por qué EH Bildu no firmó finalmente la declaración consensuada entre todos los partidos, en la que se remarca que el asesinato de Iruretagoiena fue "injusto y cruel", ya que, según ha dicho, "posteriormente leí y estudié el texto y no creo que tuviera nada malo para que EH Bildu no lo firmara". En este sentido, ha afirmado que respeta totalmente que la formación soberanista no firmara la declaración, aunque ha considerado "un error" esa decisión.