PSE cree que a Rajoy "no le quedaría más remedio que seguir aplicando el 155" si se sigue optando por Puigdemont

Espera que "la razón entre en la cabeza de Puigdemont" y "deje de ser un obstáculo para su propio país"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que, si se sigue optando por Carles Puigdemont para presidir el Govern catalán, al Gobierno de Mariano Rajoy "no lo quedaría más remedio que seguir aplicando el artículo 155". Por ello, espera que "la razón entre en la cabeza" del expresident y él mismo "deje de ser un obstáculo para su propio país".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha analizado la situación en Cataluña ha evidenciado que la "unilateralidad no lleva a ningún puerto" y "todo debe estar basado en la política, el diálogo y dentro de la legalidad vigente".

Tras recordar los objetivos del Gobierno vasco, cree que la legislatura va a poder "coger gran velocidad" este año, en el que "espera" que no haya nuevas elecciones. Mendia ha precisado, en relación a esa mención a unos nuevos comicios, que pensaba en Cataluña, en "si no son capaces de encontrar una vía de salida dentro de la legalidad, con un candidato que no genere problemas y pueda ser investido president".