PSE será "neutral" ante todos los candidatos del PSOE, pero cree bueno que López haya iniciado el debate de ideas

Mendia considera que Sánchez "estará madurando la decisión" de si concurre y dice que PSE le ha sido "leal" y lo será con el próximo líder

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que su partido será "neutral" ante los diferentes candidatos del PSOE, pero cree bueno que Patxi López haya iniciado el debate de ideas en el partido. Tras considerar que Pedro Sánchez "estará madurando la decisión" de si concurre a la candidatura de secretario general, ha afirmado que los socialistas vascos le han sido "leales" y lo serán también con el próximo líder que salga del próximo Congreso.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mendia se ha congratulado por que ya se sepa que en junio habrá Congreso y cree que "ha ayudado mucho que haya un candidato en el tablero para que los militantes empiecen a escuchar debates políticos sobre ideas".

Preguntada por si ha estado cerca de la toma de decisión de Patxi López, la líder de los socialistas vascos ya señalado: "No se crea. Yo soy una militante y dirigente preocupada por el futuro del PSOE. Creo que en este tiempo tan difícil el Partido Socialista tiene que reivindicar su lugar en la política española y tiene que ser una alternativa a la derecha. Y yo he intentando empujar en esa dirección en todo momento".

Idoia Mendia ha rechazado que López sea el candidato del PSE-EE porque el partido en Euskadi "no tiene que tener candidato" porque tiene que ser "una organización neutral". "Porque estoy convencida de que va a haber más de un candidato y eso es bueno. Puede parecer que va a ser demasiado caliente el debate, pero creo que los militantes socialistas necesitamos debatir, necesitamos confrontar ideas, modelos de partido y eso es lo que vamos a tener en los próximos cinco meses", ha indicado.

Por ello, ha manifestado que "la organización será neutral" porque tendrá que facilitar la campaña a todos los candidatos que "den un paso al frente, recojan los avales y se presenten a la candidatura general". "Yo tendré una opinión como militante. De momento, creo que todavía es muy pronto para decir que candidato se apoya o no se apoya, y mi opinión no es nada más que la de una militante más", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que, "quien le haya podido seguir en las declaraciones públicas", ella apuesta por un PSOE "que se parezca a España, plural, donde hay debate, pero donde haya también lealtad, es decir, si se toma una decisión, se respeta, y con lealtad al liderazgo del partido y a la Ejecutiva que salga del Congreso".

"Llevamos demasiado tiempo con mucho ruido y división dentro del partido. Eso no es bueno y a los electores no les gusta un partido dividido y creo que, tras las primarias y todos estos meses de debate que vamos a tener y de confrontación de ideas, tenemos que ser capaces de tener un Congreso y salir de él unidos, que no quiere decir uniformes, sino leales al secretario general que salga de ese Congreso", ha apuntado.

PEDRO SÁNCHEZ

Sobre si Pedro Sánchez se presentará, ha indicado que eso le compete a él decidirlo. "Pedro nunca ha dicho que si quisiera presentar, pero tampoco ha dicho que no fuera a hacerlo. Por lo tanto, es su decisión. Es una decisión difícil, la de todos. Para Patxi López tampoco ha tenido que ser fácil", ha manifestado.

A su juicio, Sánchez "estará madurando esa decisión" y se conocerá en los próximos días. Preguntada por si cree que el exsecretario general del PSOE se puede sentir "traicionado" por el exlehendakari, ha asegurado que ella no se puede poner en la cabeza de Pedro Sánchez, pero ha apuntado que los socialistas vascos "siguen defendiendo las mismas cosas" que cuando éste lideraba el partido.

"Defendemos ser alternativa a la derecha, un PSOE plural, de respeto a la diversidad. Nosotros hemos sido leales hasta el final al secretario general, y seguiremos siéndolo a quien salga del próximo Congreso", ha indicado.

En cuanto a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado que será ella la que esté "sopesando y valorando si tiene que dar el paso o no". "Su entorno dice que sí, pero yo me fío más de las personas y de los entornos", ha aseverado.

