PSE defiende una reforma estutaria que no lleve a un "choque de legalidades" ni "frustre a la ciudadanía"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia mendia, ha defendido acometer en Euskadi una reforma estutaria que no lleve a "un choque de legalidades" ni que "frustre a la ciudadanía vasca" que, "voten a quien voten, quiere el autogobierno".

Según ha explicado, posteriormente, de acuerdo al método que se elija en la ponencia, unos expertos o una institución debería redactar un proyecto articulado y no se sabe "cuánto tiempo se tomarán". "Sí es verdad que, a lo largo de esta legislatura, se puede ver algo, tendrá que venir un proyecto articulado de reforma estutaria", ha añadido.

La dirigente socialista ha reconocido que le gustaría que una reforma constitucional aclarase las competencias que son del Estado y las que son de las comunidades autónomas para no estar "continuamente con invasiones competenciales y tener que recurrir al TC un día tras otro".

No obstante, ha señalado que "lamentablemente" la reforma constitucional "no va a ser alumbrada brevemente", por lo que se tendrá que acometer una reforma estaturia "con el marco constitucional del 78".

"Y dentro de ese marco, lo hacemos bajo dos premisas, con una voluntad clara de servicio de servicio público y queremos que sea, con amplio consenso, al menos el consenso que tuvo en el año 1979 o incluso más. A mí me gustaría que algunas sensibilidades políticas que en 1979 no apoyaron el Estatuto de Gernika, no creyeron en la vía estatutaria, estén está vez en el acuerdo", ha afirmado.