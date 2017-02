PSE muestra su malestar por la recepción a Artur Mas en la Diputación de Guipúzcoa

El teniente de diputado general de Guipúzcoa, Denis Itxaso, ha expresado el malestar del PSE-EE por la recepción que sus socios de Gobierno, del PNV, ofrecieron el pasado miércoles en la Diputación al expresident de Cataluña Artur Mas.

No obstante, no ha querido "cargar las tintas" por este hecho, que ha supuesto "el minuto de recreo" de Markel Olano para "mirar a modelos que no conducen a nada y solo traen vuelta al pasado", y ha reivindicado el valor de Ejecutivos "transversales" como el que jeltzales y socialistas ostentan en el Territorio.

El también diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes ha realizado estas afirmaciones en el transcurso de un encuentro con periodistas que, junto con los otros dos representantes socialistas en el Gobierno foral, el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, y la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, han mantenido en San Sebastián.