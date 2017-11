PSOE-A lamenta la "aportación improductiva" a Andalucía de PP-A, Podemos e IU con su "no por el no" a los Presupuestos

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha lamentado este miércoles que, "una vez más", tanto el PP-A, como los grupos parlamentarios de Podemos Andalucía e IULV-CA, hayan realizado una "aportación improductiva" a la comunidad autónoma con su oposición de "no por el no" a los Presupuestos de la Junta para 2018.

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha apuntado que los grupos parlamentarios deberían "haber tenido una actitud más constructiva y dialogante" en relación al Presupuesto en el proceso "previo al debate de totalidad", pero "ni en el trámite de totalidad --donde no se plasmó ningún argumento en contra de los Presupuestos ni ninguna voluntad de diálogo-- ni en las enmiendas parciales ha habido alguna aportación que no sea intentar cuestionar sin ningún programa, sin ningún proyecto claro, sin una definición de conjunto, las cuentas de la comunidad autónoma", según ha opinado Jiménez.

El socialista ha señalado que, "afortunadamente", el PSOE-A sí pudo desarrollar con Cs un diálogo previo al debate de totalidad de las cuentas, lo que ha permitido que ambos grupos hayan puesto su "impronta en unos magníficos Presupuestos", mientras que el resto de grupos "se excluye cuando deciden impugnar las cuentas antes de conocerlas y estudiarlas, por el mero hecho de que entienden la oposición como la política del 'no por el no'", algo que "no tiene sentido ni aporta a la comunidad autónoma", según ha apostillado Jiménez.