PSOE-A recuerda que se cumple un año de la Conferencia de Presidentes y "no hay ni sombra" sobre financiación autonómica

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha recordado que este miércoles se cumple un año de la Conferencia de Presidentes, en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se comprometió a poner en marcha inmediatamente el sistema de financiación para las comunidades autonómicas", y "no hay ni sombra de esa propuesta".

"Exigimos de nuevo, y lo vamos a hacer cada día, que se pongan en marcha las negociaciones para un nuevo sistema de financiación", ha afirmado Mario Jiménez, que ha añadido que "cada año que no se negocia un nuevo sistema, significan 850 millones de euros que no llegan y que no financian la educación, la sanidad o la cultura porque un gobierno de España se está quedando con el dinero de Andalucía".