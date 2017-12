PSOE-A exige a Montoro que convoque el CPFF para abordar la financiación porque el asunto catalán ya no es "excusa"

El PSOE-A ha exigido este lunes al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que convoque de manera inmediata el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, porque el asunto de Cataluña, donde se celebrarán elecciones el próximo jueves, ya no es excusa para no hacerlo.

"No quiero ni pensar que no se produzca la reunión del CPFF y que el Gobierno utilice otras razones para no poner sobre la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica", según ha expresado Cornejo, quien ha indicado que la situación en Cataluña ya no vale como excusa, porque el jueves se van a celebrar ya elecciones.