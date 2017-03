PSOE-A afirma que sólo a Susana Díaz corresponde decidir si optará a liderar el PSOE "cuando lo estime oportuno"

La dirección del PSOE-A ha querido dejar claro este lunes que sólo a la secretaria regional del partido y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, corresponde decidir si va a dar el paso de optar a las primarias que desarrollará el PSOE en mayo para la elección de la persona que ostentará la Secretaría General "cuando lo estime oportuno".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, tras ser preguntado sobre si cree que a Susana Díaz le puede estar perjudicando el hecho de que no haya hecho público aún que se presentará a las primarias. Cornejo ha expresado que no cree que sea una cuestión "de perjudicar o no", y ha indicado que ella "es la única persona que puede dar el paso, si lo quiere dar, y cuando lo estime oportuno".

Se apunta a la posibilidad de que Susana Díaz anuncie que se presentará a las primarias en este mes de marzo, si bien, según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, aún no está cerrado el día concreto ni lugar ni el formato que escogería para hacerlo.

El día 25 de este mes se presentará la ponencia política del PSOE, la cual, según Juan Cornejo, será un importante documento para un debate amplio y profundo, al que cualquier militante podrá hacer aportaciones.

Como se recordará, uno de lo mensajes clave que Susana Díaz ha lanzado en los últimos meses, cuando se le ha preguntado sobre su futuro político, es que al PSOE le toca "primero" abordar su proyecto político, es decir, "el qué", y que será después cuando deban decidir "quién o quiénes" lo encabezan.

En relación con la encuesta que publica este lunes el diario 'El Mundo' sobre cuál sería el candidato a la Secretaría General del PSOE con más apoyos, Juan Cornejo se ha limitado a señalar que es una encuesta más, aunque ha puesto sobre la mesa una duda: si una encuesta realizada a través de mil llamadas telefónicas en toda España "puede determinar la intención de voto internamente o el apoyo a un candidato".

Sobre el hecho de que se apunte en la encuesta que Susana Díaz sería la candidata favorita para votantes del PP, el dirigente socialista ha indicado que en las encuestas podrá haber indicadores de todo tipo, pero lo que está claro es que el Partido Popular en Andalucía no es ningún "aliado" de las políticas del Gobierno andaluz, sino todo lo contrario.

ACTOS DE SÁNCHEZ Y LÓPEZ

Juan Cornejo no ha querido entrar a valorar las propuestas que están lanzando Pedro Sánchez y Paxti López, que ya han anunciado que se presentarán a las primarias, si bien ha apuntado, en relación con los actos que están desarrollando, que todo lo que sea diálogo entre compañeros, en un debate de ideas y propuestas, es positivo para el partido.

Preguntado sobre el hecho de que el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía --dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta--, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se haya incorporado al equipo Pedro Sánchez, Cornejo ha expresado su respeto a esa decisión, apuntando que "cada cual es libre de tomar la decisión que cree más adecuada".

Respecto a las manifestaciones del dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, sobre que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, Juan Cornejo ha considerado que Iglesias sólo persigue con ello "hacer olvidar que, si hubiera querido, solo con la abstención de su formación, hoy habría habido un presidente socialista en el país".

De otro lado, sobre el hecho de que algún miembro del PSOE de Madrid se haya mofado de la forma de hablar de Susana Díaz, Juan Cornejo ha indicado que la inmensa mayoría de los socialistas de toda España mira "con cariño y respeto" al sur, al PSOE-A y a su integrantes.