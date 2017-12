PSOE quiere que el Estado asuma exhumaciones y un banco público de ADN en la reforma de la Ley de Memoria Histórica

Proponen retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que se transformaría en un lugar de memoria común

Posteriormente, la comitiva ha visitado las fosas abiertas en este camposanto. Entre ellas, la 113 donde este verano se identificaron 50 víctimas. Sánchez ha constatado que la ley de Memoria Histórica ha sido "ignorada de forma consciente" por el PP y ha advertido de que "una sociedad que formaliza el olvido para no abrir heridas, se expone a la repetición de los errores de su historia".

La reforma que proponen los socialistas, ha aclarado, "no se aborda desde el ánimo de revancha" sino porque el PSOE tiene "el deber de construir una memoria que no deje a nadie fuera y que no permita que nadie vuelva a manipular el concepto de un país que nos pertenece". De hecho, ha defendido que les hace "más fuerte" porque "va en contra de lo que el franquismo puso más empeño, intentar arrebatar a la izquierda el nombre de España".