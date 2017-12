PSOE critica que Carmena "minimice" las consecuencias de los recortes del PEF cuando son "un ataque muy grave a Madrid"

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha criticado este martes que el Gobierno municipal "minimice" las consecuencias de los "recortes" que conlleva el recién aprobado Plan Económico Financiero (PEF) cuando en realidad son "un ataque muy grave a la ciudad de Madrid".

"Plantearemos nuestras propuestas y líneas rojas, pero tenemos que analizar cómo afectan estos recortes a los acuerdos; en esa reflexión estamos, y ahí marcará nuestra actuación", ha expresado Purificación Causapié, quien asegura que no ponen "fecha a los presupuestos". "No es verdad decir que va a haber presupuestos en enero, porque no hay un papel", ha argumentado.