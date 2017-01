El PSOE se prepara para el Comité Federal mientras cierra heridas

Los socialitas quieren recuperarse de los golpes, de las heridas del 2016, con el tiempo, como aliado para coger fuerzas. Un mensaje respaldado desde la sede oficial del partido y cabe resaltar lo de oficial, porque se han encontrado esta semana con otra sede paralela en la misma calle Ferraz, con las mismas siglas del partido y, para más inri, con la petición de afiliarse a esa iniciativa. Eso, claro, no ha gustado nada a la gestora del PSOE, que ha anunciado acciones que van más allá de medidas civiles. Como consecuencia los de la sede paralela han comenazdo otras acciones. Para empezar las de quitar las siglas. No hay ya ni rastro del PSOE en el local pero, igual que en el cristal, esta iniciativa deja marcas y arañazos en el partido. ¿Quién ha impulsado esta sede paralela? Todo apunta al sector próximos a Pedro Sánchez, nada oficialista con la gestora. Son los que piden primarias cuanto antes. Los mismos que sí agradecen los viajes de Sánchez y los que no querrían el ascenso de Susana Díaz. Y entre tanto, ya hay fecha para un Comité Federal: será la próxima semana, el día 14 de enero. Pero poco despejará las dudas esa cita porque de ahí no saldrá la fecha para el Congreso en el que se vote al candidato a la secretaría general del PSOE. No tienen prisa. Será, dicen, antes de junio. Ahora sin candidatos oficiales para la secretaría general se habla de una tercera vía. Y aquí coge fuerza Patxi López. Mientras algunos de sus compañeros le ven "bastante decidido" a dar el paso. el PSOE trata de coger fuerzas por lo que pueda venir en el futuro.