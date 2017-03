La dirección del PSOE en el Congreso 'regaña' a Odón Elorza por bordear la "demagogia" con las víctimas de Angrois

La dirección del Grupo Socialista en el Congreso ha cuestionado las iniciativas que pretendía impulsar el diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza para forzar un debate en la Cámara sobre el accidente ferroviario de Angrois (A Coruña). Según el portavoz socialista de Fomento, César Ramos, no se debe caer en la "demagogia" con las víctimas de aquella tragedia.

El 'encontronazo' ha tenido lugar este martes en la reunión a puerta cerrada de los parlamentarios del Grupo Socialista, según han confirmado a Europa Press varios de los presentes, que consideran que ha habido momentos de tensión.

El exalcalde de San Sebastián pidió explicaciones a la dirección del Grupo por el "bloqueo" de siete iniciativas que había presentado para exigir al Gobierno que reabra la comisión técnica sobre el siniestro ocurrido en julio de 2013, en el que hubo 80 fallecidos y 152 heridos.

Elorza ha denunciado que no se ha dado curso a sus iniciativas --entre las que hay una proposición no de ley-- y no se le ha ofrecido "ninguna explicación". Y ha recalcado que ni siquiera se le ha dado curso a las preguntas escritas, pese a que, como ha apuntado después el portavoz y presidente del Grupo, Antonio Hernando, se registran "el 99,99%" de las que plantean los diputados.

EL CRITERIO "TERRITORIAL"

El portavoz de Fomento ha justificado después que el criterio que se sigue para la presentación de propuestas es el territorial y, por tanto, como diputado por Guipúzcoa, considera que no le corresponde tomar la iniciativa en un asunto de Galicia. Por eso, ha explicado, no le ha dado el "visto bueno".

También la portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la diputada por Lugo, Margarita Pérez Herraiz, ha respondido a la intervención de Elorza defendiendo el criterio territorial y subrayando que ella no hace preguntas sobre "la Y vasca".

Pero, además, Ramos ha recalcado que, en asuntos que tienen que ver con víctimas, como el accidente de Angrois, hay que tener cuidado para no hacer un "debate político" que puede "llevar a la demagogia" y no a "sacar conclusiones".

A juicio de este diputado por Cáceres, lo interesante, porque es lo que puede arrojar luz en este siniestro, no es el debate político sino las conclusiones a las que llegue una comisión de investigación que sea independiente, como ha venido defendiendo el PSOE.

Asimismo, la diputada gallega ha reprochado a Elorza que informara públicamente de sus iniciativas, cuando sabía que todavía no habían recibido la luz verde de la dirección del Grupo.

El diputado por Guipúzcoa, que rechaza además que el accidente de Angrois sea un asunto que se circunscriba exclusivamente a Galicia, anunció sus iniciativas en su blog. También tuvo ocasión de hablar de este asunto con la plataforma de víctimas del accidente del Alvia, en una reunión en el Congreso de los Diputados.

ELORZA VE UN ATAQUE A LA AUTONOMÍA DEL DIPUTADO

Elorza no comparte las explicaciones ofrecidas por la dirección y se ha quejado ante sus compañeros de grupo de que este "bloqueo" va en contra de la "dignidad" y la "autonomía" de los diputados. En particular, se ha mostrado dolido al entender que se le estaba acusando de "hacer demagogia con las víctimas".

En su opinión, sus iniciativas son pertinentes y no entran en colisión con el reparto territorial ni buscan el mero debate político. De hecho, ha subrayado que ni siquiera pide una comisión de investigación, sino que pretende que se reabra la comisión técnica.

En su proposición no de ley, el diputado vasco pedía al Congreso que ordene al Ministerio de Fomento reiniciar la investigación oficial, "con garantías plenas de independencia", sobre las causas del grave accidente del tren Alvia al considerar que, tres años después de la tragedia, hay "diferentes pronunciamientos y circunstancias sobrevenidas" que así lo aconsejan.

En concreto, citaba el informe de la 'Agencia Ferroviaria Europea' que considera que aquel accidente no fue investigado "de forma independiente" por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio, e incluso abre la puerta a reiniciar la investigación.

Además, mencionaba la resolución del pasado enero de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que, tras escuchar a una representación de las víctimas, pidió a España una nueva investigación independiente sobre el accidente de Angrois.

Y es que la Plataforma de Víctimas del accidente ha venido denunciando que la investigación "no fue independiente, ya que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas implicadas en el accidente: RENFE, ADIF e INECO". Es decir, los responsables que, en su opinión, "desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos".