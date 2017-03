El PSOE rechazará en el Congreso y el Senado la comisión que pide el PP para investigar a todos los partidos

Dice que Aguirre debería dimitir si el PP madrileño se financió ilegalmente y avisa de que habrá muchos comparecientes 'populares'

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha anunciado este jueves que su formación votará en contra de las peticiones del PP para que las dos Cámaras abran comisiones de investigación sobre las finanzas de todos los partidos y ha avisado de que por el órgano que se va a crear en la Carrera de San Jerónimo para investigar la 'caja B' del PP tendrán que desfilar "muchos dirigentes" del partido de Mariano Rajoy, sin descartar a nadie.

Así lo ha explicado Hernando en declaraciones en el Congreso, incidiendo en que los socialistas consideran que el Parlamento debe investigar únicamente las cuentas del PP porque es el único partido que ésta "bajo sospecha" y tiene procedimientos abiertos en los tribunales.

"El resto no tenemos 150 personas imputadas en la 'Púnica', ni 50 en la Gürtel; no tenemos un tesorero que se llama Luis Bárcenas ni cuatro tesoreros imputados; no tenemos sobres, sobresueldos, coches de lujo, ni bolsos y no hemos hecho despidos en diferido", ha argumentado el dirigente socialista.

Preguntado por las críticas del PP al pacto alcanzado entre PSOE, Ciudadanos y Podemos para pedir juntos en el Congreso que se investigue su 'caja B', Hernando ha recalcado que los 'populares' no pueden interpretar como "una declaración de guerra" lo que ellos mismos se comprometieron a hacer en su acuerdo de investidura con el partido de Albert Rivera.

"HOMBRE, NO"

"Hombre, no. Pedir que se investigue es transparencia, democracia y funcionamiento normal del Parlamento, que tiene que conocer hasta sus últimas consecuencia este tema", ha replicado el portavoz del Grupo Socialista.

Respecto a qué comparecencias solicitarán cuando se cree la comisión --la idea es que el Pleno la apruebe en dos semanas y que se constituya antes del verano--, Hernando ya ha avisado de que tendrá que acudir al Congreso "cualquier persona que pueda ayudar esclarecer las responsabilidades políticas del PP".

"Ni incluimos ni descartamos a nadie. No descartamos absolutamente a nadie porque van a ser muchos los dirigentes del PP que van a tener que dar explicaciones", ha dicho, reiterando que tendrá que rendir cuentas "todo el que tenga algo que decir", pero evitando dar nombres.

En este sentido, ha subrayado que, además de la rama principal de esa supuesta financiación ilegal "que estaba" en la sede nacional del PP, existen ramas secundarias en Baleares, la Comunidad Valenciana y la de Madrid. "Los mítines del PP han sido gratis total porque no es que se los pagaran los empresarios a través de donaciones ilegales, se los pagaban los ayuntamientos. Es que al PP le hemos pagado hasta los mariachis", ha dicho.

En el caso concreto del PP de Madrid, cuya financiación investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Hernando ha avisado de que la expresidenta del partido y actual portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, "aún tiene muchísimas explicaciones que dar" porque "las responsabilidades no se han saldado".

FUERA DEL AYUNTAMIENTO

Es más, ha afirmado que si se demuestra que hubo financiación irregular, "como se está demostrando porque las pruebas son abrumadoras, tendría que presentar su dimisión" como concejala de la capital, aunque acto seguido ha admitido que "hay muchos" 'populares' a los que se investiga, incluso algún imputado, que "siguen amarrados al sillón como clavos".

Hernando ha destacado que, como las pruebas son "abrumadoras", Aguirre "ya no niega que en el PP haya podido haber corrupción o financiación ilegal", sino sólo que ella "no estaba en eso, estaba en cosas más importantes o no se ha llevado un duro". "Pero no niega que su partido se lo haya llevado y es lo que vamos a tener que investigar en el Congreso", ha añadido.

A su modo de ver, cuando Aguirre dejó la presidencia del PP de Madrid no fue para asumir responsabilidades --ha afirmado que ella alegó otros motivos-- sino que decidió "echar a correr a ver si no la pillaban" porque "sabía la bomba sobre la que estaba sentada".