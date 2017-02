El PSOE llevará a su Congreso posibles soluciones para que el bloqueo institucional "no se vuelva a repetir"

El PSOE abordará en su 39 Congreso Federal el debate surgido en los últimos días sobre posibles soluciones que hagan que el bloqueo institucional que se produjo en 2016, con la convocatoria de unas segundas elecciones generales, "no se vuelva a repetir".

Así lo ha explicado este jueves el coordinador de la ponencia política del Congreso socialista, el diputado vasco Eduardo Madina, quien ha confirmado que el debate se va a abrir en el seno del partido, pero no ha concretado qué posibles soluciones se podrían plantear.

"Vamos a introducir en el debate del equipo de trabajo un objetivo: que la anomalía de 2016 no vuelva a reproducirse en el futuro. Es decir, que no existan posibilidades de bloqueo, basándonos en dos principios fundamentales: la pluralidad en la representación y la gobernabilidad del país", ha indicado Madina en rueda de prensa en Ferraz antes de presidir la primera reunión para la elaboración de la ponencia política.

El diputado ha señalado que hay "muchos supuestos" sobre los que basarse para realizar propuestas, como los ejemplos de País Vasco y Asturias o de otros países de nuestro entorno, pero no se ha decantado por ninguno en concreto y se ha emplazado al debate que surja en el marco del 39 Congreso.

"Al margen de que cada uno vea la realidad como quiera, tenga las opiniones que quiera, defienda al candidato que quiera, el país tiene que tener dos principios fundamentales para un funcionamiento normalizado: el principio de pluralidad representativa y el principio de gobernabilidad que, desgraciadamente, fue bloqueado durante un año por primera vez en 40 años de democracia", ha remarcado.

De este modo, el diputado vasco no se ha querido aventurar y se ha limitado a señalar que el 39 Congreso abordará este debate, sin avanzar posibles soluciones y sin especificar si el PSOE se comprometerá en sus estatutos a no ser responsable de ningún bloqueo institucional al margen de que se cambie o no la ley.

IMPLICACIÓN DE TODAS LAS INSTITUCIONES

A la pregunta de qué papel se le dejaría al Rey si se cambiara la ley para evitar un nuevo bloqueo político, Madina se ha limitado a afirmar que "existen modelos que permiten la implicación de todas las instituciones concernidas en un proceso de investidura", pero no ha mencionado cuáles.

Se trata, ha resumido, de "respetar el papel de las instituciones que están concernidas en los procesos de investidura, que lo sigan teniendo, y que desaparezca la posibilidad de bloqueo".

Otro asunto que se abordará "sin ninguna duda" en el 39 Congreso Federal y del que ya están hablando otros partidos políticos es la gestación subrogada. Eso sí, Madina ha querido dejar claro que cualquier propuesta a este respecto será "contraria al concepto de mercantilización de la mujer en cualquier ámbito".

REDEFINICIÓN DEL PROYECTO SOCIALISTA

Este jueves ha tenido lugar en la sede de la calle Ferraz la primera reunión de trabajo de la ponencia política del 39 Congreso, que coordina Eduardo Madina. En este primer encuentro han participado unas 40 personas, socialistas y representantes de la sociedad civil, que harán sus aportaciones para la redefinición del proyecto socialista, bloque que dirige el diputado Ignacio Urquizu.

Mañana, viernes, tendrán lugar otra serie de encuentros para la redacción de la ponencia que versarán sobre política europea internacional, dirigido por Ramón Jáuregui, y sobre el horizonte de la España de 2020, a cargo de Amelia Valcárcel y José Andrés Torres Mora.

A la pregunta de si esta redefinición del proyecto socialista puede atraer al electorado de centro-izquierda y si creen que Podemos ha renunciado a estos votantes tras su Asamblea Estatal, Urquizu ha subrayado que lo que espera el PSOE es que el partido morado tenga de ahora en adelante la "voluntad de sacar del poder" al Gobierno "conservador" del PP.