El PSOE propone que las Cortes de Aragón reprueben al ministro Méndez de Vigo por las obras de Sijena

El grupo del PSOE en las Cortes de Aragón ha planteado la reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, por permitir la interposición de un segundo recurso de reposición contra la orden judicial de entrega de las 43 obras que ya están en el Monasterio de Sijena (Huesca), en el que pide la devolución de las piezas al Museo de Lérida.

Sada ha lamentado la "deslealtad" del Gobierno de Mariano Rajoy, que ya intentó impedir la ejecución de la sentencia, que ahora se ha convertido en "indignidad". Ha añadido que Méndez de Vigo "no se ha puesto al teléfono, no ha devuelto las llamadas, ni ha contestado a los correos" formulados desde Aragón desde el pasado 1 de diciembre.

Sada ha dicho no poder explicarse las razones del ministro para actuar así, cuando "el Gobierno de Aragón siempre ha sido leal". "Espero que no sea por una pura cuestión electoral en Cataluña porque a la indignidad se sumarían otras cuestiones", ha esgrimido. La iniciativa del PSOE, una proposición no de ley, será debatida en el próximo pleno de las Cortes de Aragón.