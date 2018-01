El PSOE también quiere que el Debate sobre el estado de la Nación se celebre en las próximas semanas

El PSOE también quiere que el Gobierno convoque en próximas semanas el Debate sobre el estado de la Nación y así lo demandará en la Junta de Portavoces del Congreso. El pasado sábado fue el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien avanzó su intención de pedir la celebración de este debate de política general.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que aunque este debate no está expresamente regulado en el Reglamento del Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe mantener la tradición de celebrarlo anualmente.

El Debate sobre el estado de la Nación lo instituyó Felipe González en 1983 y acumula ya 25 ediciones, es decir, desde entonces se ha venido celebrando todos los años en los que no ha habido sesión de investidura.

La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y la investidura de Rajoy no se produjo hasta finales octubre. El año pasado, no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Pablo Iglesias en mayo.