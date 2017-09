Los doce alcaldes del PSOE cántabro afines a Díaz Tezanos no asisten a la reunión con Zuloaga por sentirse "ninguneados"

Los doce alcaldes del PSOE de Cantabria afines a la exsecretaria general Eva Díaz Tezanos han protagonizado este viernes un plante al jefe de filas de los socialistas cántabros Pablo Zuloaga al no asistir a la reunión que había convocado para esta tarde al sentirse "ninguneados" por el líder de su partido tras haber tomado la decisión de los cambios en el Gobierno sin reunirse antes con ellos.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, uno de estos regidores críticos con Zuloaga, que ha preferido que no trascienda su identidad, ha señalado que entendían que "no pintan nada" en la reunión convocada ya que no es como la que habían solicitado al líder socialista.