El PSOE defiende que la sentencia del caso Fitur "demuestra que había corrupción en el PP"

El responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora, José Muñoz, ha defendido este viernes que la sentencia del caso Fitur, la primera pieza valenciana del caso Gürtel, "demuestra que había corrupción en el PP", ya que "se ha condenado a aquellas personas que organizaron el Congreso de los populares de 2008 que encumbró a Mariano Rajoy".

En declaraciones a los medios en Ferraz, el también portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas ha subrayado que es "la primera sentencia en la que se condena al PP y se condena también a Mariano Rajoy".

Muñoz, que ha recordado que este jueves se conoció que nueve empresarios valencianos financiaron ilegalmente al PP, ha defendido que "el PP no puede salir de su Congreso" de este fin de semana ni "ser creíbles ante la sociedad española, si no asumen su parte de responsabilidades y si no asumen que deben dar explicaciones a la ciudadanía" por esta trama de corrupción.

"Ni el PP va a tener credibilidad alguna, ni la tendrá el propio Mariano Rajoy si no se pronuncia de forma clara respecto a este tema", ha avisado, para después incidir en que este asunto "no se agota con la responsabilidad judicial, sino que hay una responsabilidad política evidente" por parte del PP, que "fue financiado de manera irregular".

Por lo que se refiere a las declaraciones de financiación irregular al PP a cambio de contratos públicos, reconocidas ante la Fiscalía por varios empresarios, el dirigente socialista ha señalado que "es una demostración más de que hubo una connivencia entre el PP y las tramas corruptas". "Con el dinero de todos y saqueando sistemáticamente las arcas públicas, iban dopados a las competiciones electorales, y creemos por ello que también deben asumir sus responsabilidades", ha remachado.

El diputado valenciano ha recalcado que "ésta es la primera entrega de un serial de sentencias y procesos" en los que se va a "ver al PP desfilar por el banquillo de los acusados" y, "en muchas ocasiones", sentencias que "seguirán condenando al propio partido y a sus responsables máximos".

"El PP dijo durante muchos años que quería poner a Valencia en el mapa, nos puso en el mapa de corrupción y afortunadamente, después de 20 años de mal gobierno, de corrupción y de mala gestión de los recursos públicos, ahora en la Comunidad Valenciana gobierna un gobierno honrado, progresista y que está cambiando la vida de las personas", ha remachado.

Finalmente, ha pedido a la Justicia que "sea ágil, rigurosa y contundente con aquellas personas que han saqueados sistemáticamente las arcas públicas", pues "la ciudadanía merece explicaciones a este respecto".