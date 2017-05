PSOE de Huelva confía en que haya consenso en la lista para el Congreso Federal y muestra su apoyo a Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado este viernes que confía en que haya "consenso" de cara a la votación de la lista de 18 delegados onubenses que irán al congreso federal del partido, al tiempo que ha dejado claro que, aunque él apoyaba la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE, ahora que ha ganado Pedro Sánchez las primarias, "soy más de Pedro que el mismo Pedro", ha señalado.

En este sentido, Caraballo ha precisado que "no es la primera vez" que el candidato que él apoya no resulta elegido, como le ocurrió en su día al respaldar a la socialista Carme Chacón frente a Alfredo Pérez Rubalcaba, de manera que ha indicado que asume con naturalidad el hecho de que haya ganado las primarias otro candidato al que él dio su voto.

Tras remarcar que él aboga por el respeto a las normas del partido, ha querido incidir en que desde que accedió a la Secretaría General del PSOE onubense "nunca" ha interferido en las decisiones de las agrupaciones locales. "Decidí que no habría contaminación en las agrupaciones locales", ha proseguido. Por ello, ha mostrado su malestar con quienes ahora dicen: "¡qué viene el aparato!", cuando en el pasado apoyaron cambios en las candidaturas a las elecciones municipales, por ejemplo, en contra de la militancia local.

Cuestionado por si aspira a repetir como secretario general en el próximo congreso provincial, previsto para después del verano, Caraballo considera "prematuro" pronunciarse ahora a este respecto, pero ha recordado que la mayoría de los alcaldes y secretario generales de los distintos pueblos le respaldan. No obstante, no ha abundado sobre si se presentará a la reelección o no, pero ha subrayado que está "satisfecho" con el "cariño" que le manifiestan sus compañeros de partido.