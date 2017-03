El PSOE reclama a la Internacional Socialista una resolución de apoyo al pueblo mexicano y de condena a Donald Trump

El PSOE ha reclamado a la Internacional Socialista la aprobación de una resolución de apoyo al pueblo mexicano y de condena al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según ha anunciado el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, en su intervención ante el plenario del XXV Congreso de la Internacional Socialista, que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia.

En su intervención, ha calificado de "amenaza intolerable" las políticas de Donald Trump hacia México, "un país soberano que no puede ser humillado en su dignidad". "No es una agresión a México sino a toda la comunidad iberoamericana e internacional. No debemos quedarnos de brazos cruzados", ha subrayado.

En la misma línea, Jiménez ha advertido que el presidente estadounidense es "una amenaza para la paz del mundo" y "erosiona la democracia en Estados Unidos y aspira a redefinir la política exterior estadounidense a través de políticas populistas, xenófobas, militaristas y proteccionistas". "Debemos decirlo alto y claro", ha indicado, al tiempo que ha reclamado a "socialistas, laboristas y progresistas del mundo" estar "unidos" ante esta amenaza.

"Sin unidad no seremos nadie, no se nos escuchará", ha remarcado Jiménez, que también ha enviado el apoyo del PSOE a los partidos hermanos "que luchan en el mundo contra las dictaduras y por los derechos humanos".

"Unidos de norte a sur de este a oeste para promover el diálogo entre nosotros para salir fuertes y con claridad para conquistar nuestros principios e ideales", ha dicho, porque "solo desde la unidad y la solidaridad seremos capaces de construir un nuevo orden global en paz más justo democrático y solidario".

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Durante su intervención, el portavoz de la Comisión Gestora también se ha referido al proceso de paz en Colombia para mostrarse convencido de que servirá de "estímulo" para el país e "impulso para conseguir una sociedad más justa socialmente". Y ha trasladado un mensaje de "confianza" en los compañeros del partido Liberal Colombiano "para que esto sea posible".

En esta misma línea, ha recordado el acuerdo alcanzado por los partidos españoles en el Congreso para apoyar este proceso de paz. "Los mejores años de España vinieron después de una gran reconciliación", ha finalizado, de la que surgieron grades pactos "para conseguir la paz social, construir un Estado de bienestar moderno, un sistema educativo público y una sanidad universal al alcance de todos".