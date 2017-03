PSOE valora la nueva Ley como un "hito" para reparar la dignidad de las víctimas del franquismo

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha valorado como un "hito" la aprobación de la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la ha calificado de "trascendental" para "reparar el honor de miles de víctimas de la Guerra Civil y la represión que se produjo después con el franquismo".

Según ha indicado en una nota de prensa la dirigente socialista, esta norma "forma parte de la identidad del PSOE" y demuestra el "compromiso constante" de los socialistas con los derechos humanos y "el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación". Para Teresa Jiménez el "avance" que se acaba de producir en Andalucía en esta materia "demuestra que hay dos maneras muy diferentes de gobernar".

Por un lado, Andalucía apuesta por "elevar a rango de ley los derechos de las familias y de las víctimas" y, por otro lado, se muestra en su opinión "el desinterés del Gobierno de España por no desarrollar la legislación que impulsó el presidente Zapatero hace diez años".

En los últimos cinco años, la ley estatal "no solo no ha sido dotada presupuestariamente sino que ha sufrido una parálisis en su desarrollo y aplicación" porque, a su juicio, "el PP no comparte una norma que no va contra nadie y solo persigue hacer justicia con quienes padecieron persecución e incluso llegaron a perder la vida durante la Guerra Civil y la dictadura".