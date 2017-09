El sector 'susanista' del PSOE en Madrid apoyará a Franco con el objetivo de ganar Comunidad y Ayuntamiento en 2019

El senador madrileño José Cepeda, que aglutinó a buena parte del 'susanismo' en el último Congreso Regional del PSOE en Madrid, ha anunciado este lunes que él y su entorno apoyará al precandidato a la Secretaría General del PSOE-M José Manuel Franco con el objetivo de ganar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el año 2019 "sin perder el tiempo en más guerras de guerrillas internas" "Los socialistas madrileños, dentro de dos años, nos enfrentaremos a un reto muy importante. Los principales partidos están anunciando sus apuestas para la que será la gran batalla en Madrid. Ante ello, el PSOE debe pensar a lo grande, pensar en el reto que debe superar en 2019 sin permitirse el lujo de perder el tiempo en más guerras de guerrillas internas", ha explicado Cepeda.

En opinión de Cepeda, aquellos que hablan de 'mesas camilla' y de 'familias' se han quedado "anclados en el pasado". "En Madrid no hay mesas camilla porque, por no haber, no hay ya ni braseros", ha defendido.