El PSOE de Murcia discutirá este miércoles en un comité extraordinario sobre la moción de censura

Los socialistas dicen que no se marcan plazos y Ciudadanos advierte que no pospondrrá la moción de censura más allá del 27 de marzo

El PSOE de Murcia decidirá este miércoles en un comité extraordinario sobre cómo solucionar la situación de "inestabilidad" que vive la Región a raíz de la negativa del PP de sustituir al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, tras haber declarado en calidad de investigado por el 'caso Auditorio'. Entre las cuestiones que se pondrán encima de la mesa destaca la moción de censura.

El secretario de Comunicación del PSOE regional, Emilio Ivars, ha detallado que en congreso "se avanzará" sobre cómo resolver la situación en la que se encuentra la Región y se hablará de la moción de censura, aunque niega que en dicha reunión se vayan a plantear candidatos para presidir la Comunidad o plazos para la presentación de dicha moción. "Se trata de acordar cómo seguimos avanzando", ha puntualizado.

Ivars ha recalcado que el 27 de marzo no es un plazo que se haya marcado el PSOE, sino que es de Ciudadanos y que los socialistas no están para ser "la muleta de nadie".

Ahora mismo, ha continuado, el PSOE quiere "darle estabilidad" a la Región para los próximos 2 años. Ivars ha hecho referencia al "incumplimiento" de la Ley de Transparencia por parte del PP y a la exigencia de "cumplirla".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha negado que su partido se plantee poner prórroga al plazo que marcaron del 27 de marzo para iniciar el proceso de moción de censura en caso de que no haya dimitido el presidente, no se haya presentado algún sustituto o no se hayan convocado elecciones.

"El 27 es el plazo límite, no hay prórrogas", ha apuntado el líder de la formación naranja. A día de hoy, Sánchez no se ha vuelto a reunir con el PSOE. Eso sí, ha pedido nuevamente "cautela".

"No es bueno precipitarse, hay que darle estabilidad a los murcianos, pero para convocar elecciones. El presidente se tiene que marchar, no podemos permitirnos dar un paso en falso", ha señalado.

Por último, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha asegurado haber mantenido conversaciones informales con el PSOE.

"Queremos la moción de censura y que podamos pasar de este estado de crisis institucional", ha advertido señalando que su partido quiere que la moción de censura se pueda debatir la próxima semana o la siguiente "como tarde".