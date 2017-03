El PSOE de Murcia presentará una moción de censura en 15 días porque "ya no hay más opciones"

Se reúne primero con Ciudadanos y después con Podemos a fin de trabajar "en un programa de gobierno para los próximos dos años"

El secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, ha anunciado que presentarán una moción de censura en 15 días porque "hoy, más que nunca, está justificada; ya no hay más opciones" y a partir del miércoles, cuando se reúne con Ciudadanos, "vamos a actuar".

"Es vital encontrar la solución para la esperanza y el futuro", ha señalado, así ha asegurado que se reunirá con Ciudadanos el miércoles, a falta aún de concretar hora y lugar, y el jueves, previsiblemente, con Podemos. Y es que, ha subrayado, "un político tiene que ser valiente y asumir sus responsabilidades, desde el momento de la imputación Pedro Antonio Sánchez debía haber dimitido", es a lo que se había comprometido, ha declarado, "dio su palabra en público; que no ha cumplido".

Así se ha preguntado para qué pidió el presidente de la Comunidad 72 horas "si no iba a decir ni aclarar nada", pues "ha sido incapaz de contestar a los abogados de la acusación particular y no ha habido ningún elemento nuevo que no hayamos escuchado ya".

"Hoy deberíamos ser la primera comunidad que renunciáramos a los aforamientos, como defendemos en la Asamblea Regional, y diera una lección a todos de esa voluntad de regeneración política y democrática" pero, ha lamentado, "seguimos con las mentiras y los insultos como único elemento de defensa", así ha señalado que es "rigurosamente falso" que los abogados del PSOE hayan pedido que se retrasara la declaración de esta mañana.

En rueda de prensa, ha asegurado que hoy es un día muy triste para Murcia, en el que el nombre de la Región está "pisoteado" por unos "inconscientes" que no valoran la marca Región de Murcia, "que no merece este espectáculo". "Hoy es un día de descrédito para la ética pública y una vergüenza para la regeneración democrática", ha enfatizado, "la Región está al pie de los caballos; la situación es insoportable".

Gracias, ha continuado, "a un PP que no mueve un dedo para desaforar a Pedro Antonio Sánchez, y lo manda a casa para que se defienda como un ciudadano más", a fin de "no mezclar las instituciones para justificar una actuación susceptible o con indicios de cuatro graves delitos de corrupción". Lo que ha tachado de "gran irresponsabilidad".

PSOE, "PARTE DE LA SOLUCIÓN"

"Los socialistas tenemos claro que tenemos que ser parte de la solución", ha señalado González Tovar, "hay muchos motivos para que el cambio en la Región de Murcia se produzca después de estos hechos" porque "necesitamos un cambio real, y haremos todo lo posible para acordar con el resto de grupos políticos un programa de gobierno de limpieza democrática y dar, durante dos años, un punto de esperanza a los murcianos".

Al respecto, ha asegurado que el miércoles empieza las conversaciones con Ciudadanos y con Podemos el jueves o el viernes, "es algo que no se puede demorar, pero tampoco se puede precipitar, debe ser un proceso serio, responsable y de acuerdos", entendemos que un plazo de 15 días es prudencial, "pero lo tenemos que marcar entre los conversadores", aunque "es razonable, no podemos demorarlo, esto deteriora y perjudica a la Región", ha añadido.

"Las soluciones se han ido agotando con el tiempo", ha indicado el socialista, "y ahora toca empezar a gestionar esa posible moción de censura que produzca el cambio en la Región, de nuevas políticas y por qué no, de nuevos actores".

Aunque "estamos abiertos a las opciones, ante este escenario, tenemos que valorar ir a una moción de censura y a ganarla; no nos hemos dejado llevar por las prisas pero ya no hay más opciones, hay que ponerse a trabajar en un programa de gobierno para los próximos dos años de legislatura, esa es la responsabilidad".

Según el socialista, debemos intentar "que esta Región empiece a tener un rumbo diferente, pero sobre todo, una regeneración democrática necesaria, después de más 19 causas abiertas, más de 120 imputados, más de 100 de altos cargos del PP, y una situación en la que ya hay que actuar; y a partir del miércoles, vamos a actuar".