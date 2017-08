El PSOE respalda a Óscar Puente y acusa al PP de usar Venezuela para atacar al resto "como arma arrojadiza"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado al PP de utilizar la crisis en Venezuela como "arma arrojadiza" para "atacar" al resto de formaciones políticas cuando se le presenta "un problema", y ha asegurado que los socialistas "nunca" utilizarán "el sufrimiento del pueblo venezolano para hacer política".

Y ha insistido en que en España "en algunos momentos se utiliza Venezuela como arma arrojadiza", en referencia al PP, al que no ha citado. "No es que al pueblo español no nos importe la crisis de Venezuela, que no está sobredimensionada, pero hay un partido que cuando tiene un problema ataca a los demás con Venezuela", ha dicho.