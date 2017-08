PSOE y Podemos C-LM defienden su abandono de la Comisión de Presupuestos y acusan a PP de querer "torpedear" las cuentas

Los diputados del PSOE y de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que este mismo lunes han abandonado la Comisión de Presupuestos de la Cámara castellano-manchega al considerarla acabada junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, han defendido su actuación al considerar que el objeto de la sesión ya se había completado, al tiempo que han acusado a los parlamentarios del Partido Popular de adoptar una actitud orientada a "torpedear" las nuevas cuentas a base de alargar la tramitación de las mismas.

Según Fernández, lo que pretende el PP "es hablar de otras cosas que nada tienen que ver con los presupuestos y sí con injurias y calumnias"."La mayoría del tiempo han hablado de asuntos que nada tienen que ver con los presupuestos, lo cual demuestra que no les interesa. Es lamentable que por parte del PP se use el filibusterismo parlamentario de forma sistemática para torpedear de manera evidente estas cuentas y hacerlas tropezar", ha lamentado.

"El presidente tiene que ordenar el debate pero no debatir, y además no nos ha dado el turno de palabra cuando el Reglamento lo establece", ha afirmado Fernández, quien ha señalado que "ha actuado de forma sectaria".

Igualmente, ha insistido en que el objetivo del PP de alargar la tramitación presupuestaria "se debe a que no quieren que haya 500 millones de euros más para la gente"; tras lo que ha añadido que en este tipo de debates en Comisión "no se establecen turnos de réplica" como así ha ordenado Robisco.

"Pensamos que el comportamiento de Robisco ha sido inaceptable. No sólo no cumple con el reglamento, sino que además no lo ha hecho cumplir a los diputados del PP como debería haber sido su obligación", ha dicho.