La decisión abre el camino para que el PP recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional

Por su parte, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, impulsores de la creación de esta comisión, que acabó siendo apoyada incluso por el PP, han subrayado que el objeto de la investigación quedó claro cuando el Pleno aprobó su creación y que no es necesario clarificar nada más ni pedir informe jurídico alguno.

NO ANTES DE 2012

En concreto, solicitaba a la Mesa que delimitase "claramente el objeto concreto y específico de la comisión", así como el ámbito temporal. Según su propuesta, éste debería circunscribirse a la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016, ya que, alega, resultaría "ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno".

No obstante, el PP señalaba que "no hay que obviar" que, dado que la cuestión central de la comisión es su presunta financiación ilegal, lo "coherente sería no retrotraerse más allá de la entrada en vigor de la ley de 2015 que tipificó el delito de financiación ilegal".