El PSOE ya no ve en Podemos su socio preferente y avisa a Ciudadanos de que por querer ser exclusivo termina solo

El PSOE ha reconocido este viernes que ya no considera a Podemos su socio preferente, después de que los socialistas catalanes fueran expulsados del Gobierno municipal en Barcelona, donde sostenían a la alcaldesa, Ada Colau, de Barcelona en Comú.

En rueda de prensa en Ferraz para hacer balance del año, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha admitido que la ruptura de la alianza en Barcelona ha supuesto un "problema" en la relación del PSOE con la formación morada que lidera Pablo Iglesias, lo que no impide que ambas formaciones lleguen a acuerdos en el Congreso sobre temáticas sociales.

"No necesitamos formalizar ningún espacio de relación entre partidos", ha explicado, meses después de que el PSOE anunciara en julio con bombo y platillo la constitución de una mesa de trabajo permanente con la formación morada para hacer frente a las políticas del PP desde el Congreso de los Diputados, que apenas se ha reunido.

Esto no quiere decir que las dos formaciones no colaboren en iniciativas concretas relacionadas sobre todo con temática social, pero el PSOE no busca una "alianza estratégica" con Podemos, ha aclarado el 'número tres' del partido.