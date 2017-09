PSOE y Podemos piden responsabilidades al alcalde de Almendralejo y el PP defiende la presunción de inocencia

El PSOE y Podemos han reclamado al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y al PP regional, responsabilidades ante las últimas informaciones aparecidas respecto a la trama pública, mientras que mientras que el PP ha defendido la presunción de inocencia del regidor almendralejense.

Ante esta información, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha aseverado que este informe "viene a corroborar lo que el PSOE de Almendralejo denunció en el verano de 2014", y ha considerado que García Lobato y el PP de Almendralejo "están metidos en la Púnica, desde la P hasta la A, y ya no pueden seguir mirando para otro lado".

Teniente ha aseverado que la presunción de inocencia "no es un derecho elástico que se aplica a unos y a otros no, en función del color político", tras los que ha lamentado que "algunos lo aplican a unos, y a otros, cuando ha habido condena, no ha habido manifestaciones tan contundentes", tras lo que ha mencionado la condena en el caso Feval.