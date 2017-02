PSOE y Podemos bloquean la tramitación por lectura única del voto telemático en la Asamblea de Madrid

PSOE y Podemos han reiterado este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, su oposición a la tramitación por el procedimiento de lectura única del voto telemático en la Asamblea de Madrid, que el PP propondrá en el Pleno de este jueves aunque prevé que será rechazada.

La tramitación por lectura única tiene que ser aprobada por la mayoría, una mayoría que no puede alcanzar el PP, pese al apoyo de Ciudadanos, por tener a dos diputadas de baja, Elena González-Moñux, de baja por depresión, e Isabel Redondo, que ha sido sometida a una operación.

Según ha explicado el portavoz del PP, Enrique Ossorio, si se aceptara el procedimiento de lectura única, se votaría la ley a continuación, de manera que se aprobaría en el mismo Pleno. En cambio, si se rechaza el procedimiento, se votará la toma en consideración de la ley para que siga su curso por el procedimiento ordinario, con el establecimiento de un plazo para la presentación de enmiendas totales y parciales.

"Yo siento que no se haya aceptado el procedimiento de lectura única", ha manifestado Ossorio, quien ha asegurado que los populares tomaron "todas las prevenciones para tener el apoyo de los otros grupos", de manera que utilizaron un texto que ya había sido aprobado por los grupos parlamentarios en el marco del grupo de trabajo de la reforma del reglamento, se les envió a los grupos y se les dijo que si tenían cualquier observación que lo manifestaran y "no hicieron ninguna observación".

Tras señalar que todos están de acuerdo en el fondo pero que PSOE y Podemos rechazan el procedimiento por lectura única, ha subrayado la necesidad de poner en marcha el voto telemático lo antes posible, y ha recordado que el PP tiene a dos diputadas de baja.

"Yo creo que en el mundo moderno, que tenemos tantos avances y que muchas comunidades lo tienen en marcha, el Congreso y el Senado, cuanto antes lo pongamos en marcha es preferible", ha agregado, aunque se ha comprometido a seguir trabajando en la reforma del reglamento y en la tramitación ordinaria.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha manifestado que les hubiera gustado que el voto telemático se hubiera tramitado dentro de la reforma integral del reglamento que se está elaborando, pero que no tienen problema en que se tramite por lectura única al considerar que es un asunto "bastante sencillo".

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha rechazado el procedimiento por lectura única al no atisbar las razones de urgencia que llevan a no esperar a la reforma del reglamento y considerar que no es bueno que no pueda haber enmiendas y un debate, según ha explicado.

Tras recordar que el Grupo Socialista siempre ha defendido el voto telemático, ha señalado que "no ha cambiado de opinión, a favor del voto telemático y en contra de un procedimiento que no sea, salvo por razones de urgencia, que vaya en la reforma del reglamento", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que serán "coherentes" en la votación, lo que se traduce en "no aprobar este procedimiento, no estar a favor de la lectura única".

"Si estamos a favor del voto telemático y no de este procedimiento, nuestro camino natural sería abstenernos si finalmente tenemos que votar sobre no ya el procedimiento sino sobre la cosa misma", ha agregado.

En el mismo sentido se ha manifestado la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, quien ha manifestado que no están de acuerdo con que se haya sacado el voto telemático de la reforma del reglamento y que van a votar en contra de la tramitación por lectura única.

Igualmente, Podemos votará en contra de la lectura única y se abstendrá en cuanto al voto telemático.