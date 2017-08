Rajoy da explicaciones en el Congreso sobre la trama Gürtel y la financiación del PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre la trama Gürtel y la supuesta financiación irregular del PP. El PSOE le exigirá que emule a la exdirigente de su partido, Esperanza Aguirre, y asuma su 'culpa in vigilando' por no haber controlado e impedido la presunta financiación ilegal de su partido.

En opinión del PSOE, el jefe del Ejecutivo y presidente del PP no puede parapetarse en que sólo tenía responsabilidades políticas al frente del partido. "Cuando alguien que ha sido presidente del partido tiene sentado en el banquillo a un tesorero y un gerente, tiene que asumir responsabilidades políticas , porque clarísimamente tiene una culpa in vigilando y porque no ha hecho todo lo posible para que estos hechos se esclarezcan", ha adelantado Robles.