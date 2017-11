El portavoz del PSOE en el Senado traslada su "afecto" a Melilla y Ceuta tras las declaraciones de Montilla

EUROPA PRESS

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha trasladado a los presidentes de Ceuta y de Melilla el "afecto" de los miembros de su grupo parlamentario tras las palabras del ex presidente de la Generalitat y senador José Montilla acerca de que España no puede prescindir de Cataluña porque no es como las ciudades autónomas.

En declaraciones en el Senado, Gil ha asegurado que respondió a un correo electrónico de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, tras las palabras del político catalán, en el que le expresó "el afecto, respeto, consideración y apoyo de todos y cada uno de los senadores" del PSOE por las dos ciudades autónomas, "como no podía ser de otra manera".

El portavoz, que hace extensivas estas palabras a Melilla, ha dado por buenas las disculpas que el propio Montilla ofreció tras el malestar que provocaron sus palabras en ambas ciudades, unas manifestaciones que Ander Gil ha calificado de "desafortunadas".

El ex presidente de la Generalitat aseguró que España no contempla la independencia de Cataluña porque el país sin esta comunidad autónoma "sería otra cosa". "No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", agregó. Sin embargo se disculpó después, asegurando que "en ningún caso pretendía poner en cuestión su españolidad ni la importancia" de las ciudades, sino que se refería al peso económico de unos y otros.

El presidente melillense y también senador, Juan José Imbroda, le respondió airado en Twitter que sus vecinos sienten más España que él y le afeó que "ahora quiera pasar como español" después de no votar el 155 en el Senado (se ausentó del Pleno para no votar a favor como el resto del PSOE).

A propósito de este asunto, Ander Gil ha reiterado que su grupo no va a estudiar de momento las posibles sanciones tanto a Montilla como al ex presidente balear Francesc Antich por no participar en esa votación. "La prioridad es hacer frente al escenario electoral en Cataluña. Lo que tenga que ver con el reglamento interno del Grupo lo abordaremos con el tiempo", ha insistido.