El PSOE apunta a la abstención ante la moción de censura de Podemos porque comparte el motivo pero no el candidato

El PSOE se inclina hacia la abstención de cara al debate de la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque comparte los motivos de la iniciativa, pero no apoya al candidato que propone para dirigir el país, Pablo Iglesias.

Ábalos ha confirmado que en esta reunión el Grupo Socialista no ha debatido cuál será el sentido de su voto en esa moción --que no tiene visos de prosperar porque carece de apoyos-- porque será una decisión que se tome "cuando toque", es decir, cuando su debate esté más próximo, pues se espera para el 13 de junio.

No obstante, augura que "no será muy difícil" fijar posición. "Si uno no está de acuerdo con la alternativa, pero está absolutamente de acuerdo con el motivo, pues en esos términos nos definiremos", ha señalado en declaraciones a los periodistas en la Carrera de San Jerónimo.