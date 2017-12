El PSOE advierte al bloque independentista de que no puede volver a la unilateralidad

EUROPA PRESS

El PSOE ha reconocido que los resultados del PSC en este 21-D no han sido los esperados y ha advertido al bloque independentista, que mantiene su mayoría absoluta en escaños, que no en votos, de que no puede "volver a caer en la ilegalidad".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha incidido en que el independentismo obtiene una "mayoría disminuida" respecto a los resultados de 2015 y precisa del apoyo de los antisistema de la CUP para alcanzar la mayoría absoluta.

Ábalos ha felicitado por su victoria a Ciudadanos, formación que ha canalizado el "voto útil", pero ha evitado pronunciarse sobre si se debe permitir al candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ser investido presidente de la Generalitat por el Parlament, teniendo en cuenta que en cuanto regrese a España será detenido por las fuerzas de seguridad por el proceso abierto contra el Govern cesado por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Según Ábalos, ésa es una decisión que debe adoptar la justicia y no es una "cuestión política". "Los votos no resarcen absolutamente nada que se haya operado de modo ilegal", ha señalado.

El secretario de Organización ha lamentado que los bloques enfrentados permanezcan igual tras este 21 de diciembre y ha advertido de que a la ciudadanía le preocupa el encaje de Cataluña en España y el deterioro de la convivencia en este territorio.

En ese sentido, no ha hecho autocrítica de la estrategia desarrollada por el PSC en ese campaña, sino que ha "reconocido" el esfuerzo realizado por Iceta para defender una candidatura que tendía puentes con otras formaciones de diferentes ideologías en busca de la "reconciliación" y la "convivencia", una actitud totalmente necesaria, en opinión del PSOE.