El PSOE quiere blindar con la Constitución la presencia paritaria de hombres y mujeres en los órganos del Estado

Propondrá especificar el nombre de los territorios, pero no ve necesaria mayor descentralización más allá del Estatut catalán de 2006

Calvo no comparte el requisito que establece el PP para reformar la Constitución, y es que exista como mínimo el mismo consenso que hubo en el 78, porque no se puede comparar aquella situación con la actual. "Allí no había nada que reformar y todo por construir", por lo que ha pedido a los 'populares' que abandonen ese discurso "porque es una excusa" y les ha instado a sentarse y decir qué están dispuestos a cambiar y qué no.