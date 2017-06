El PSOE rechaza acotar la comisión de la 'caja B' del PP: "Pueden jugar con fiscales pero no con diputados"

El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado este martes su rechazo a la idea del PP de acotar el periodo temporal de la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular. "Pueden jugar con jueces y con fiscales, pero no van a jugar con los diputados de esta Cámara", ha advertido.

"No tiene ningún sentido tratar de revisar o modificar un acuerdo que queda claro que trata de investigar la financiación del PP" sin hacer referencia explícita a ningún periodo y que no está referida exclusivamente a la responsabilidad de Mariano Rajoy al frente del partido, ha señalado Ábalos en los pasillos del Congreso.

El dirigente socialista ha censurado que los 'populares' pongan en cuestión el acuerdo que el Pleno aprobó por unanimidad y ha criticado que incluso no descarten acudir a los tribunales, para insistir, a renglón seguido, que el PSOE "no va a aceptar" que se revisen los términos de un acuerdo de la Cámara.

Y, de entrada, ha recalcado que los socialistas no van a respaldar la propuesta de Ciudadanos de comenzar a investigar la financiación del PP desde 2004, cuando Mariano Rajoy ocupó la Presidencia del partido. "No lo vamos a aceptar. Eso no está en el acuerdo", ha insistido.